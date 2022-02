Gold hievt Anna Gasser auf den Olymp

Mit 18 Turnerin, mit 30 Doppelolympiasiegerin im Snowboard - die beispiellose Karriere von Anna Gasser hat am Dienstag einen neuen Höhepunkt erreicht.

Sie ist längst ein weltweiter Superstar der Szene und hatte schon vor den Olympischen Spielen alles gewonnen. Einen Film über ihr Leben gibt es seit Herbst. Vielleicht hätte man damit aber doch noch warten sollen, denn ein abermals außergewöhnliches Kapitel ihrer beispiellosen Erfolgsgeschichte schrieb Anna Gasser erst am Dienstag in Peking. Die 30-jährige Kärntnerin triumphierte im Zeichen der fünf Ringe, wie schon 2018, im Big Air und ist damit endgültig am Olymp des Freestyle-Snowboardens angekommen.

Gasser selbst ordnet ...