Gold in der Abfahrt führt über Sofia Goggia und das ÖSV-Quartett

Mirjam Puchner hat nach Silber im Super G eine weitere Chance auf Edelmetall - in ihrer eigentlich stärkeren Disziplin.

So eine doch unerwartete Medaille bei den Olympischen Spielen muss man erst einmal verdauen. Gut geschlafen habe sie nicht nach Silber im Super G, zu aufgewühlt sei sie gewesen, erklärt Mirjam Puchner. Bis Dienstag (4 Uhr MEZ) aber muss und wird sie den emotionalen Ausnahmezustand wohl in den Griff bekommen, denn in der Abfahrt hat die Salzburgerin eine weitere Chance auf Edelmetall.

Zumindest körperlich konnte sich Puchner erholen, denn das zweite Training am Sonntag wurde wegen des völlig ...