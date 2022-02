Im Sommer und im Winter reif für Olympia

Auch bei Sommerspielen schon dabei gewesen sind einige Teilnehmer von Peking. Eine vielseitige Brasilianerin bestreitet sogar schon ihre achten Olympischen Spiele.

Für viele Olympia-Athleten war die Eröffnungsfeier der Winterspiele in Peking eine einmalige Erfahrung. Die britische Bobfahrerin Montell Douglas hatte ein Déjà-vu-Erlebnis: "So surreal, noch einmal in das Stadion zu kommen, in dem ich vor 14 Jahren meine ersten Olympischen Spiele bestritten habe", sagte die 36-Jährige. Bei den Sommerspielen 2008 an selber Stelle lief sie als Leichtathletin über 100 Meter und in der Staffel. Mit ihrem Start im Bob ist sie die erste britische Sportlerin, die bei Sommer- und Winterspielen dabei ...