In der Corona-Falle: Sara Marita Kramer in Willingen positiv getestet, Olympiateilnahme fraglich

Aufgrund des hohen CT-Werts bleibe ein Antreten bei den Olympischen Spielen das Ziel, heißt es vom Skiverband. Derzeit werde seitens der Verantwortlichen des ÖOC und des ÖSV an einem Zeitplan gearbeitet, um einen Start der Weltcupführenden in Peking zu ermöglichen.

Wegen eines positives Coronatests tritt das komplette österreichische Frauen-Skisprungteam beim Weltcup in Willingen am Sonntag nicht mehr an. Wie die FIS mitteilte, war eine ÖSV-Athletin positiv auf Covid-19 getestet worden, Österreich zog daraufhin zurück. "Nach Besprechungen und in Absprache mit den örtlichen Behörden" habe sich das ÖSV-Team auf die Heimreise gemacht, hieß es.

Kurz später bestätigte der Österreichische Skiverband, dass es sich bei der betroffenen Athletin um die Weltcupführende Sara Marita Kramer handelt. "Trotz strengster Auflagen und aller denkbaren Vorsichtsmaßnahmen wurde ÖSV-Skispringerin Marita Kramer in Willingen beim letzten routinemäßigen PCR-Test vor dem geplanten Olympia-Abflug positiv auf das Covid-Virus getestet", hieß es in einer Aussendung. Aufgrund des hohen CT-Werts bleibe ein Antreten bei den Olympischen Spielen das Ziel. Derzeit werde seitens der Verantwortlichen des ÖOC und des ÖSV an einem Zeitplan gearbeitet, um einen Start der Weltcup-Führenden in Peking zu ermöglichen.



Kramer weist keinerlei Symptome auf und befindet sich derzeit isoliert vom Rest der Mannschaft auf der Heimreise, wo sie umgehend einen weiteren Covid-Test machen wird. Alle weiteren Testergebnisse des österreichischen Kontingents in Willingen waren negativ.



Die Einreisebestimmungen für die Olympischen Spiele erfordern aktuell infolge eines positiven Testergebnisses vier aufeinanderfolgende, behördlich zertifizierte, negative PCR-Testergebnisse (im zeitlichen Abstand von mindestens 24h).



Der für Montag geplante Abflug der Damen-Mannschaft wird deshalb um zumindest einen Tag verschoben.