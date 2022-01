Karl Schranz: Das Opfer des grollenden Löwen

50 Jahre Schranz-Ausschluss. Weil der Olympiaboss den Skisport hasste, wurde Österreichs Idol aus Sapporo verjagt.

Manches erinnert dieser Tage an Olympia vor 50 Jahren. Sorgen sich die Teilnehmer vor den Spielen in Peking wegen der Coronapandemie, so drohte 1972 im Streit um die Amateurregeln der Ausschluss einzelner Sportler von Olympia in Sapporo (Japan). Die Situation eskalierte damals mit einem Paukenschlag kurz vor der Eröffnung: IOC-Präsident Avery Brundage erwirkte die Disqualifikation des österreichischen Skihelden Karl Schranz. Der große Medaillenfavorit musste aus Sapporo abreisen.

In der kollektiven Erinnerung in Österreich verankert ist vor allem der ...