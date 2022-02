Katharina Liensberger: Olympia-Silber für die Ski-Philosophin

Katharina Liensberger muss sich im Hundertstelkrimi des Slaloms nur Petra Vlhová beugen. Inspiriert von "wunderschönen Bildern" und einer tierischen Begegnung lieferte sie nach einer bisher durchwachsenen Saison wieder ab.

Erwartet wurden ein Goldduell zwischen den Saison-Dominatorinnen Petra Vlhová und Mikaela Shiffrin sowie ein offenes Rennen um Bronze. Geworden ist es die knappste Entscheidung eines olympischen Slaloms. 22 Hundertstel lagen am Ende zwischen Platz eins und fünf. Mittendrin Katharina Liensberger, die über Silber jubelte. Und zwar uneingeschränkt, denn die acht Hundertstel, die ihr auf die neue Olympiasiegerin Vlhová fehlten, waren aus mehreren Gründen leicht zu verschmerzen.

Zum einen lag die Vorarlbergerin zur Halbzeit nur auf Platz sieben. Zum anderen war sie nach einem bisher zähen Winter, in dem sie im Unterschied zur vergangenen Saison mit gesundheitlichen Problemen und der Form zu kämpfen hatte, nur als Außenseiterin nach China gereist. "Es ist unglaublich. Dass ich so abliefern konnte, macht mich stolz", sprach die 24-Jährige vor allem den zweiten Lauf an. Nur Petra Vlhová, die die erste alpine Goldmedaille für die Slowakei überhaupt holte, war da schneller und rückte damit die Slalomwelt wieder zurecht. Denn die Führenden verpassten allesamt noch das Podest: Halbzeit-Leaderin Lena Dürr (GER) um sieben Hundertstel, Andreja Slokar (SLO) um zehn. Riesentorlauf-Olympiasiegerin Sara Hector (SWE) fiel auf dem Weg zum wohl überlegenen Olympiasieg aus. Und Mikaela Shiffrin? Für den US-Star war das Rennen nach wenigen Toren im ersten Lauf schon beendet (siehe "Kopf des Tages").

Noch nie lagen also Freud und Leid so eng beisammen. Liensberger strahlte im Ziel mit der Sonne um die Wette. Ein Bild, das man von ihr in der vergangenen Saison als Kristallkugelgewinnerin und Weltmeisterin gewöhnt, in diesem Winter aber rar war. "Ich war nicht sicher, ob ich wieder auf das Niveau zurückkommen kann. Deshalb hat diese Medaille einen so großen Stellenwert. Es war in dieser Saison so viel, das nicht so gelaufen ist, wie ich es gern gehabt hätte, es waren schwierige Zeiten", sagte sie.

ÖSV-Cheftrainer Christian Mitter sprach daher von einer "erkämpften Medaille", weil Liensberger eben nicht den Speed der vergangenen Saison hatte. Katharina Truppe, die im Riesentorlauf um acht Hundertstel Bronze verpasst hatte, hätte wieder in den Medaillenkampf eingegriffen, schied aber aus. Katharina Huber (12.) und Katharina Gallhuber (14.) fuhren weit hinterher.

So war dieses Silber ein Befreiungsschlag für die Nummer eins im rot-weiß-roten Damenteam. Vor der Anreise in China hatte sie "alles auf null gestellt", die Erwartungen ebenso runtergeschraubt. Für markante Aussagen ist sie ohnehin weniger bekannt als für die philosophische Herangehensweise, mit der sie ihre Skiwelt gern erklärt. Mit "wunderschönen Bildern" im Kopf erinnert sie sich gern an ihre ersten Spiele in Pyeongchang 2018 zurück. Diese Bilder wolle sie nun erweitern. "Ich weiß nicht, ob man vom Skigebiet aus das Meer sehen kann, jedenfalls ist da jede Menge Wasser", sagt sie. Es war dies zwar nur ein gewaltiger Stausee, inspiriert dürfte dieser sie trotzdem haben.

Und schließlich verriet Liensberger, dass sie wieder eine tierische Vorahnung hatte, dass es mit Edelmetall klappt. Schon bei der WM 2021 in Cortina wies ihr die Begegnung mit einem Eichhörnchen, dem Maskottchen der WM, den Weg zum Erfolg: "Da wusste ich: Die WM wird gut." Ein Panda, der offizielle Talisman der Spiele, kam ihr diesmal zwar nicht unter. Doch spezielle Vögel hätten sie diesmal inspiriert. Wenngleich ihr das der Servicemann, im Gegensatz zu Cortina, nicht glauben wollte. "Ich bin im Training einmal gestürzt, da hat er zu mir gesagt, ach was, die Vögel sind doch nur in deinem Kopf. Aber es waren tatsächlich welche da", erzählte Liensberger. Der Erfolg zumindest gab ihr recht.