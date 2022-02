Kombinierer Greiderer erobert Bronze, Lamparter Vierter

Lukas Greiderer hat im Normalschanzenbewerb der Nordischen Kombination für eine Überraschung gesorgt. Der Österreicher erobert hinter dem Deutschen Vinzenz Geiger und Jörgen Graabak aus Norwegen die Bronzemedaille. Johannes Lamparter, der als Mitfavorit ins Rennen gegangen war, wird Vierter.

Der Österreicher Lukas Greiderer hat sich am Mittwoch bei den Olympischen Winterspielen in Peking die Bronzemedaille in der Nordischen Kombination geholt. Der 28-jährige Tiroler hatte sich mit Platz zwei nach dem Sprung von der Normalschanze eine gute Aussgangsposition gesichert und war auch in der Langlaufloipe über zehn Kilometer immer im Spitzenfeld.

Am Ende wurde es 6,6 Sekunden hinter Sieger Vinzenz Geiger (GER) und dem Norweger Jörgen Graabak der dritte Platz. Nur knapp hinter Greiderer belegte Johannes Lamparter den vierten Rang. Es ist die neunte Medaille für Österreich bei diesen Spielen, die dritte in Bronze.