Kraft-Mentor Murnig: "Diese Medaille ist so wichtig für Stefan"

Patrick Murnig, systemischer Coach von Team-Olympiasieger Stefan Kraft und Weltmeister Johannes Lamparter, ist regelrecht angetan von der Entwicklung und Performance seiner Schützlinge während der Olympischen Spiele - auch wenn es nicht immer ganz nach vorne reicht.

Murnig über Kraft: "Es ist eigentlich unglaublich. Dass es Stefan mit der Vorgeschichte in den vergangenen Wochen wieder geschafft hat, eine Medaille zu erobern, ist sensationell. Wir haben es geschafft in der Vorbereitung nicht nur seine körperlichen Probleme zu lösen, sondern auch sein Flugsystem neu einzustellen. Man hat gesehen, dass es auch während den Spielen schwierig war, das System noch nicht stabil war, die Selbstverständlichkeit im Wettkampf einfach noch gefehlt hat. Aber er hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und weitergekämpft. Man hat gespürt, wie wichtig ihm diese olympische Medaille ist, obwohl er schon so vieles gewonnen hat. Jetzt ist sein Traum von einer olympischen Goldmedaille mit dem Team in Erfüllung gegangen, was für ihn als Teamplayer etwas besonders ist."

Murnig über Lamparter: "Auch die Leistungen von Johannes Lamparter sind nicht hoch genug einzuschätzen. Der erst 20-jährige Kombinierer hat bei seinen beiden Aufritten bewiesen, dass er zur Weltspitze dazugehört und bei außerordentlichen Bedingungen gezeigt, dass mit ihm immer zu rechnen ist. Es müssen in der Nordischen Kombination so viele Dinge zusammenpassen. Das war in den beiden Einzelkonkurrenzen eben nicht ganz der Fall. Das, was Johannes in seinem Alter bei den Spielen abliefert, ist aber richtig, richtig groß und er wird weiter daran wachsen. Es gilt aufzustehen und weiterzumachen!"