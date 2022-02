Das Olympische Komitee träumt von nachhaltigen Winterspielen, aber schafft alle Voraussetzungen für das Gegenteil.

Olympia hängt in der Dauerschleife der Kritik: Die alten Herren des IOC vergeben Olympische Spiele mit Vorliebe an Länder mit einem Hang zu autokratischen Strukturen. Menschenrechte - Stichwort China und die Uiguren - sind dem IOC völlig egal, Hauptsache, die Kassa stimmt. Eine in diesen Tagen oft erzählte Geschichte, die nur einen kleinen Haken hat. Sie stimmt so nicht.

Nun wollen wir das IOC nicht als moralische Instanz loben, aber: Olympische Spiele sind eine Sportveranstaltung und kein Kongress ...