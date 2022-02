Letzte Medaillenchance für Massenstart-Weltmeisterin Hauser

Biathletin Lisa Hauser hat am Freitag bei den Olympischen Winterspielen ihre letzte Medaillenchance. Die Tirolerin tritt als Weltmeisterin im Massenstart-Bewerb (08.00 Uhr MEZ) an. Mit dabei ist auch Katharina Innerhofer, während bei den Männern (10.00) Simon Eder und Felix Leitner starten. Um die Medaillen geht es auch im Ski Cross der Männer (08.55), wo Adam Kappacher, Johannes Rohrweck, Tristan Takats und Robert Winkler zunächst noch die Qualifikation absolvieren müssen.

Im Eiskunstlauf hat das ÖOC-Paarlauf-Duo Miriam Ziegler/Severin Kiefer im Kurzprogramm seinen ersten großen Auftritt (11.30). Beim dritten gemeinsamen Anlauf im Zeichen der fünf Ringe soll es erstmals mit dem Einzug in die Kür der besten 16 klappen. Zu ihrem zweiten Einsatz im Eiskanal tritt Katrin Beierl an. Nach dem Monobob stehen am drittletzten Wettkampftag gemeinsam mit Jennifer Onasanya die ersten zwei Läufe im Frauen-Zweierbob (13.00) auf dem Programm.