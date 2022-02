Lisa Hausers Blech mit Perspektive

Der vierte Platz im Olympiasprint ist für die Tiroler Biathletin eine ideale Ausgangsposition für die Verfolgung am Sonntag. Die ÖSV-Herren trachten nach Rehabilitierung.



berichtet aus Zhangjiakou



Am Biathlon könnten sich andere Sportarten ein Beispiel nehmen. Ein vierter Platz muss hier nicht das Ende der Welt bedeuten (siehe auch Seite 23), sondern eine neue Chance. Vorausgesetzt, es geht um Sprint und Verfolgung. Deshalb war auch Österreichs Medaillenkandidatin Lisa Hauser am Freitag gar nicht unglücklich über ihre "Blecherne" im Olympiasprint.

"Ich habe alles herausgeholt und kann mir persönlich nichts vorwerfen, sagte die Tirolerin zu ihrem Rennen, in dem sie 47,3 Sekunden auf Siegerin Marte Olsbu Röieseland (NOR) und 10,1 Sekunden auf die Dritte Dorothea Wierer (ITA) verloren hatte. Fehlerlos geschossen haben alle Klasse-Biathletinnen an der Spitze, für Hauser machte sich womöglich eine Korrektur am Diopter im letzten Moment vor dem Start bezahlt, auf die ÖSV-Schießtrainer Gerald Hönig wegen veränderter Windbedingungen gedrängt hatte.

"Klar ist es schade um die Medaille. Aber eine gute Ausgangslage für die Verfolgung am Sonntag war das Ziel, und das ist mir gelungen", schob Hauser mögliche aufkommende Grübeleien über eine knapp verpasste Medaille beiseite. Zudem zeigt die Kurve steil nach oben in Zhangjiakou. Nach dem gar nicht optimalen Start in der Mixedstaffel und im Einzel wird die 29-Jährige nun langsam warm mit dem kalten Ort auf 1700 Metern Seehöhe.

In der dünnen Luft hat Hauser bis zum Anschlag gekämpft: "Ich liege nicht oft im Ziel, aber heut' hab ich's nimmer derstanden." Dazu kam, dass sie zumeist keine "Post" hatte, also allein laufen musste. Am Sonntag sind die Karten neu gemischt, sie kämpft dann nicht mehr gegen sich selbst, sondern in der Meute: "Das taugt mir mehr." Taugen würde Lisa Hauser auch, wenn sie ein Déjà-vu der WM 2021 in Pokljuka schaffen könnte: Da ließ sie einem vierten Platz (Einzel) den Titel im Massenstart folgen.

Ebenfalls in der Verfolgung mit dabei sind die Salzburgerinnen Katharina Innerhofer (21./2 Fehler) und Julia Schwaiger (45./2). Für die verspätet angereiste Dunja Zdouc war nur Platz 85 (2) drin.

Einen Aufwärtstrend können auch Österreichs Männer gut brauchen, wenn sie heute, Samstag (10 Uhr MEZ, live in ORF eins), ihren Sprint bestreiten. Mixed und Einzel waren keine Imagewerbung, dazu brachte Felix Leitner mit seiner ungefilterten Schimpftirade auf das Material nach dem Einzel einige Unruhe in die Crew.

Leitners Manöverkritik wurde im Skiverband schnell zur Chefsache erklärt. ÖSV-Sportdirektor Anton Giger stellte sich schützend vor die von ihm mitaufgebaute Materialabteilung, die ausgezeichnete Arbeit leiste. Leitner ruderte dann in einem TV-Interview zurück und sein Cheftrainer Ricco Groß meinte am Donnerstag in einer Medienrunde, dass Leitner mittlerweile wisse, dass er mit seiner Kritik "vielleicht doch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen hat".

Eine Unzufriedenheit mit der Gesamtsituation stellte Groß in Abrede: "Wir haben noch Sprint, Verfolgung und Massenstart vor uns. Also haben wir noch genügend Möglichkeiten, uns ein Stück weit zu rehabilitieren." Leitner war 16. im Einzel, der Salzburger Simon Eder 20. Für Eder wäre die Rehabilitierung mit einem Top-15-Platz und maximal einer Minute Rückstand für die Verfolgung erfüllt. So richtig angekommen bei seinen vierten Olympischen Spielen fühlt sich der 38-Jährige noch nicht, die Höhenlage hat ihm bisher zu schaffen gemacht. David Komatz und Patrick Jakob komplettieren das ÖSV-Sprintquartett.