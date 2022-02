Im Super-G der Frauen gab es am Freitag bereits die 14. Medaille für Österreich bei den Olympischen Winterspielen in Peking. Mirjam Puchner aus St. Johann holte Silber. Der Sieg ging an die Schweizerin Lara Gut-Behrami.

SN/AFP Mirjam Puchner.

Nur 0,22 Sekunden fehlten der Salzburgerin im Ziel auf Gold. Bronze ging an eine weitere Schweizerin, Michelle Gisin (+0,30). Nur um drei Hundertstelsekunden verpasste Tamara Tippler als Vierte die Medaille. Conny Hütter wurde Achte, Ariane Rädler landete auf Platz 20. Die 29-jährige Mirjam Puchner bestreitet in Peking ihre ersten Olympischen Spiele. Vor vier Jahren hatte sie als Folge einer schweren Verletzung zuschauen müssen. Die Folgen der im WM-Training 2017 erlittenen Blessur (Schien- und Wadenbeinbruch) hatten sie lange verfolgt. Erst heuer hatte sie erstmals seit langem wieder eine Saisonvorbereitung ohne Krankenhaus- und Therapieaufenthalte. Puchner feierte bislang zwei Weltcupsiege in der Abfahrt. Im Super-G war ein dritter Platz ihr bestes Resultat gewesen. Erster Gratulant im Ziel war ihr Bruder Joachim. Der frühere Weltcup-Abfahrer ist als Kamerapilot für den ORF tätig. Der Bewerb zum Nachlesen im Liveticker