Der erste alpine Bewerb bei den Olympischen Spielen in Peking steht an. Am Sonntag um 4 Uhr (MEZ) fahren die Herren um die Goldmedaille in der Abfahrt. Verfolgen Sie das Rennen hier im Liveticker!

SN/AFP Matthias Mayer beim Training. Schafft er die dritte Speed-Goldmedaille in Folge?