In der zweiten Woche der olympischen Spiele in Peking steht bei den alpinen Disziplinen der Riesenslalom der Herren auf dem Programm. Mit Stefan Brennsteiner kämpft auch ein Salzburger um Edelmetall. Der erste Durchgang startet am Sonntag (13. Februar) um 3.15 Uhr (MEZ), die Entscheidung fällt ab 6.45 Uhr (MEZ). Verfolgen Sie das Rennen hier im Liveticker!

SN/imago images/SNA

Das Rennen hier im Liveticker