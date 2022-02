Als letzter alpiner Einzelwettbewerb der Herren bei Olympia steht am Mittwoch (16. Februar) der Slalom in Peking auf dem Programm. Holt sich das starke ÖSV-Slalomteam rund um Manuel Feller in China eine Medaille? Der erste Durchgang startet um 3.15 Uhr (MEZ), die Entscheidung fällt ab 6.45 Uhr (MEZ) - zu sehen hier im Liveticker!

SN/imago images/SNA Am 16. Februar findet der Olympia-Slalom in Peking statt.

Das Rennen im Liveticker