Zum Abschluss der Skisprung-Wettbewerbe bei den olympischen Spielen in Peking geht am Montag (14. Februar) der Teambewerb der Herren in Szene. Holt das ÖSV-Team im Duell gegen Norwegen, Deutschland und Co. eine Medaille? Verfolgen Sie das Springen ab 12 Uhr (MEZ) hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures ÖSV-Adler Stefan Kraft

Das Springen im Liveticker