SN-Sportchef Richard Oberndorfer spricht mit der früheren Ski-Weltmeisterin und ORF-Expertin Alexandra Meissnitzer über die Olympischen Winterspiele in China. Wie lebt es sich in Peking und was steckt hinter den Erfolgen der heimischen Wintersport-Asse? Donnerstag, 10. Februar 2022, 18.00 Uhr