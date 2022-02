Macht Biathlon so noch Spaß, Herr Eder?

In der Staffel sind Österreichs Skijäger erstmals seit langem kein Medaillenfavorit.



berichtet aus Zhangjiakou



Von außen sah es nach Winterwunderland aus, auf Loipe und Schießstand aber war es brutal, extrem und am Rande des Erträglichen: Die Verfolgungsrennen der olympischen Biathlonbewerbe am Sonntag in Zhangjiakou spielten sich bei rund 15 Grad minus, dichtem Schneefall und böigem Wind ab. Bei den Frauen brach eine Weltklasseläuferin wie Ingrid Landmark Tandrevold unter diesen Umständen völlig ein, die Norwegerin schleppte sich mit letzter Kraft ins Ziel.

Bei den Männern stellten sich einige auch ...