Maier/Sammer im Zweierbob Fünfte

Benjamin Maier und Markus Sammer haben den olympischen Zweierbob-Bewerb auf Platz fünf abgeschlossen. Deutschland jubelte über einen Dreifacherfolg.

Die beiden Österreicher konnten am Dienstag nicht mehr die erhoffte Aufholjagd in Richtung Medaillenränge unternehmen. Dominator Francesco Friedrich wiederholte seinen Triumph von 2018. Dahinter kamen mit Hans Lochner und Christoph Hafer zwei weitere deutsche Bobs in die Medaillenränge. 0,54 Sekunden fehlten den Österreichern auf eine Medaille.

Benjamin Maier sagte: "Natürlich haben wir gehofft, dass wir noch den einen oder anderen Platz nach vorn kommen können. Heute hat das Gesamtpaket nicht ganz gepasst."

Nur 0,15 Sekunden fehlten Maier und Sammer nach den ersten zwei von vier Läufen auf den Bronzerang, gehalten vom Russen Rostislaw Gajtjukewitsch. Als dieser am Dienstag im dritten Lauf patzte, konnten die Österreicher aber nicht zuschlagen. Stattdessen schoben sich der dritte deutsche Bob, die Schweizer und der Monegasse Rudy Rinaldi vorbei. 0,23 Sekunden Rückstand hatten Maier/Sammer als Sechste vor dem vierten und letzten Lauf.

Im Finish gelang es den Österreichern nicht, noch einmal einen richtig schnellen Lauf hinzulegen. Die Zeit war die langsamste aller ihrer vier Versuche. Doch es wäre ohnedies schwer geworden, denn die Deutschen spielten ihre Überlegenheit eindrucksvoll aus. Bislang gingen alle Goldmedaillen im Eiskanal an Schwarz-Rot-Gold.

Der für den BSC Salzburg startende Tirler Sammer hat die vergangenen Tage gut verkraftet. Der Anschieber war lange in Corona-Quarantäne und hatte nur drei Trainingsläufe bestritten, er habe mit den Kräften haushalten müssen.

Das Aus schon nach drei Läufen kam für den zweiten österreichischen Bob. Markus Treichl und sein Salzburger Anschieber Markus Glück schafften es als 26. nicht unter die Top 20, die das Finale erreichten.

Neu gemischt sind die Karten für die Österreicher im Viererbob. Im Weltcup hat die Maier-Besatzung in dieser Saison zwei Mal das Stockerl erreicht (Altenberg/2., Winterberg/3.) und war trotz Abwesenheit wegen Maiers Corona-Infektion bei den letzten beiden Bewerben Gesamtachter.