Markus Sammer in Olympia-Quarantäne: "Schnell mit der Situation arrangiert"

Nach der Ankunft in Peking wurde Bob-Anschieber Markus Sammer positiv auf Corona getestet und musste in Quarantäne. Bis auf das etwas eintönige Essen komme er aber gut mit der Lage zurecht, teilte der Tiroler den SN mit.

Sammer war am Sonntag früh so wie ein Mitglied des medizinischen ÖOC-Betreuertreams am Flughafen in Peking positiv getestet worden. Symptome weist er keine auf. Er wurde gemäß den Bestimmungen der Olympiaveranstalter in ein Quarantäne-Hotel gebracht. Den SN schilderte der 33-jährige Kufsteiner, der für den BSC Salzburg startet, seine momentane Lage: "Die ganze Hotelanlage ist schon etwas in die Jahre gekommen. Die Qualität des Zimmers sei "bescheiden", aber es sei mehr als sauber - durch ständiges Desinfizieren habe sich der Geruch von Chlor festgesetzt.

Das Essen wird Sammer direkt an die Tür gebracht. "Einseitig", beschreibt er die Mahlzeiten. "Ich bin mehr der österreichischen Küche verfallen", meint er mit einem Augenzwinkern und verweist auf die von ihm ganz besonders geschätzten Kochkünste seiner Frau.

Die Kommunikation mit dem Personal läuft über Übersetzungsgeräte, da nur eine Betreuungsperson Englisch spricht. Das Gefühl, in einem "Gefängnis" zu sitzen, verspürt er nicht: "Die Leute sind sehr freundlich und bemüht." Generell mache sich jetzt der Fokus auf mentales Training im Bobteam seit dem Sommer bezahlt: "Man arrangiert sich schnell mit der Situation, da hat die Arbeit im Sommer sehr geholfen." Im Team von Sammers Pilot Benjamin Maier wurde unter anderem mit Hypnose gearbeitet.

Der unfreiwillige "Zwischenstopp" ist für den 104 Kilogramm schweren Kraftprotz Sammer auch deshalb verkraftbar, weil die Bobteams noch etwas Zeit haben. Erst ab 10. Februar sind die Trainingsläufe in Yanqing angesetzt. Die Zweierbobs küren ihren Olympiasieger am 14. und 15. Februar. Der Viererbewerb, in dem das Team Maier Medaillenchancen hat, steigt ganz am Ende der Spiele am 19. und 20. Februar. Sammer ist nach 2014 und 2018 zum dritten Mal bei Olympia dabei.