Mit Bronze erfüllte sich ein Traum für den Stadlober-Clan

Teresa Stadlober steckte alle Rückschläge weg und wurde mit Olympiabronze belohnt.

Wenn die Filmbranche nach Niki Lauda und Franz Klammer eine weitere österreichische Sporthelden-Story angehen will, dann liegt mit dem Stadlober-Epos schon das perfekte Drehbuch bereit. Nach "Rush" oder "Chasing the Line" müsste im Titel etwas mit "Tears" vorkommen. Denn als Langläuferin Teresa Stadlober am Samstag in Zhangjiakou Olympiabronze im Skiathlon geholt hatte, flossen die Freudentränen nicht nur bei der 29-jährigen Radstädterin: "Wie mir der Papa gratuliert hat, hat er g'reat. Dann haben wir die Mama angerufen, die hat auch noch ...