Nur "Rockstars" holen auf dieser Abfahrt Gold

Die neue Olympiastrecke löst allgemeine Begeisterung aus. Sensation wird es keine geben - sofern der Wind nicht zu stark bläst.

Wie viel Aussagekraft das erste Training für die Olympiaabfahrt der Herren hatte, zeigt die Tatsache, dass der im Weltcup noch punktelose Spanier Adur Etxezarreta die zweitschnellste Zeit fuhr. Doch umso mehr Erkenntnisse gewannen Matthias Mayer und Co. von der für alle neuen Strecke, die im gesamten Feld Begeisterung auslöste. Die "Rock" sei absolut olympiawürdig, waren sich die Stars einig. Nur Rockstars werden in Yanqing also Gold holen. Überraschungssieger sind ausgeschlossen.

In puncto Schwierigkeit beziffert der Südtiroler Christof Innerhofer ...