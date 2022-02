Österreich jubelt über zwei Mal Gold

Ein geschichtsträchtiger Tag für den rot-weiß-roten Sport: Matthias Mayer triumphiert im Super G und Snowboarder Benjamin Karl krönt seine Karriere.

Nicht Hermann Maier und auch nicht Marcel Hirscher - es ist Matthias Mayer, der als erfolgreichster österreichischer Skifahrer bei Olympischen Spielen seinen Platz in den Geschichtsbüchern gefunden hat. Der 31-jährige Kärntner triumphiert am Dienstag beim Super G in Yanqing und überflügelt so mit seiner dritten Goldmedaille im Zeichen der fünf Ringe den legendären Toni Sailer. "Aber ich denke jetzt noch nicht an Geschichte", sagte Mayer. Denn das Rennen selbst hatte für ihn genügend Geschichten zu bieten.

...