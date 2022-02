Österreichs Biathlonstaffel Zehnte bei Norwegen-Triumph

Norwegen sicherte sich in einer beeindruckenden Aufholjagd Olympiagold in der Biathlonstaffel der Männer.



Am Ende gewinnt immer Norwegen: Nicht einmal 1:45 Minuten Rückstand zur Halbzeit konnten die Biathlonstaffel mit Sturla Holm Laegreid, Tarjei und Johannes T. Boe sowie Vetle S. Christiansen am Dienstag vom Olympiasieg abhalten. Die Gewinner von vier der fünf Saison-Staffelbewerbe fingen die scheinbar schon uneinholbaren Russen noch ab, denen hinter Frankreich nur Bronze blieb.



Österreichs Staffel landete auf Platz zehn. Den Unterschied zur absoluten Weltklasse bekam Felix Leitner demonstriert, als er versuchte mit Tarjei Boe mitzugehen: "Das aren zwei Welten", stellte der Tiroler fest. Der Norweger ließ ihn im Anstieg regelrecht stehen. In der Loipe ging wenig für Leitner: "Ich bin schwer in die Loipe gekommen und es ist von Runde zu Runde schwerer gegangen." Allerdings schoss er fehlerfrei und konnte als dritter Mann nach David Komatz (übergab als 12.) und Simon Eder (Achter) um Platz sechs mitlaufen. Das war am oberen Level des Erwartbaren für Österreichs Staffel. Aber so wie Russlands Schlussläufer Eduard Latypow war auch Harald Lemmerer beim letzten Schießen auf verlorenem Posten und musste zwei Mal in die Strafrunde. 3:41 Minuten Rückstand hatte die ÖSV-Mannschaft am Ende.

Der zweimalige Medaillengewinner bei Olympiastaffeln, Simon Eder, war bis auf zwei Stehend-Nachlader zufrieden. Nach seinem Durchhänger in der Verfolgung fühlt sich der 38-jährige Saalfeldner nun auch wieder motiviert, den Massenstartbewerb am Freitag zu bestreiten: "Jetzt muss ich fast…"