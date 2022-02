Österreichs Kombinierer-Team geht auf Medaillenjagd

Norwegen, Österreich und Deutschland: Eigentlich ist klar, wer im Teambewerb der Nordischen Kombinierer bei den Olympischen Spielen in Peking die Medaillen unter sich ausmachen wird.





Diese drei Nationen haben 39 von 42 Stockerlplätzen in dieser Saison besetzt. Auf den olympischen Schanzen und Loipen von Zhangjiakou eroberten sie fünf der bisher sechs vergebenen Medaillen.

Beim Teambewerb am Donnerstag (9 Uhr Springen/12 Uhr Langlauf, live in ORF eins) gibt es aber etliche Faktoren, die eine Prognose schwierig machen. Österreich war mit vier Mann unter den ersten 13 im Einzelbewerb von der Großschanze am Dienstag die stärkste Mannschaft. Allerdings haben die Trainer um Chefcoach Christoph Eugen eine Umstellung vorgenommen. Martin Fritz ersetzt den Salzburger Mario Seidl. Somit ist vom Quartett, das 2018 in Pyeongchang Bronze geholt hat, niemand mehr dabei.

Norwegen bietet zwar den Gold- und den Silbergewinner vom Dienstag (Jörgen Graabak und Landsmann Jens Luraas Oftebro) auf, das große Fragezeichen bleibt aber Jarl Magnus Riiber. Der Dominator der ersten Saisonhälfte hat, direkt aus einer 13tägigen Coronaquarantäne kommend, mit Abstand den weitesten Sprung auf der Großschanze hingelegt und danach seine Chancen beim Langlauf durch einen Irrlauf geschmälert. "Durch meinen Fehler habe ich 30 Sekunden verschenkt, aber ich habe mich auch nicht gut gefühlt und schon nach fünf Kilometern Schwäche gespürt", erklärte der 24-Jährige, der 2018 zwei Mal Olympia-Vierter geworden war.

Bei den Österreichern herrscht Zuversicht für den Teambewerb, da im Staffelformat ganz andere Voraussetzungen in der Loipe gelten dürften. "Es geht einiges, ich blicke dem zuversichtlich entgegen", meinte der Fünftplatzierte vom Dienstag, Lukas Greiderer. Auch Franz-Josef Rehrl war vor dem "lauflastigen" Bewerb optimistisch: "Wir sind gut aufgestellt. Wir machen unseren Job derzeit tipptopp, für eine zweite Medaille werden wir hart fighten."

Zudem lebt die Hoffnung, dass Johannes Lamparter in einer Trotzreaktion nach zwei vergebenen Einzelmedaillenchancen alles geben wird. "Ziel ist, einmal gut zu springen. Und dann werden wir sehen." Die gegenüber dem Einzel auf fünf Kilometer halbierte Distanz könne genau so hart werden: "Ein Fünfer kann auch weh tun Da heißt es auch gut einteilen", sagte der 20-jährige Weltmeister, dem es vor zwei Tagen im Finish "den Stecker gezogen" hatte und dem dadurch die mögliche Medaille entging. Österreich verteidigt eine stolze Serie: Seit 2002 gab es immer eine Medaille für das Team, 2006 in Turin sogar Gold.