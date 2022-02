Österreichs Rodler starten mit olympischem Optimismus

Mit den ersten zwei von vier Läufen geht es für die Rodel-Einsitzer am Samstag (12.10 Uhr MEZ) auf der Bahn von Yanqing los. Das Österreicher-Trio ist gut drauf.

Schon in der Weltcupsaison machte die Truppe ihrem Sportchef René Friedl große Freude. Wolfgang Kindl war hinter dem Deutschen Johannes Ludwig Gesamtzweiter. Starke Trainingsleistungen im Yanqing Sliding Center bestärken die drei Österreicher in ihrem olympischen Optimismus. Wolfgang Kindl stellte in drei der sechs Läufe die Bestzeit auf, Nico Gleirscher war einmal Schnellster, David Gleirscher war mehrmals unter den Top drei zu finden. Kindl sagte: "Die Richtung stimmt. Ich bin mit dem Set up noch mehr ans Limit gegangen, habe die Passagen, die gestern nicht ganz optimal waren, besser getroffen."

David Gleirscher, vor vier Jahren in Pyeongchang Olympiasieger, kam einmal zu Sturz, es war die ominöse Kurve 13: "Das wird auch die Passage sein, wo man darauf achten muss, dass es dort vier Mal gut hinhaut. Der zweite Lauf war besser, aber auch da war noch Luft nach oben. Ich muss speziell am Start noch zulegen." Nico Gleirscher sagte: "Ich bin gut ins Training reingekommen, fühle mich sehr wohl und bin zuversichtlich. Morgen gilt es in den abschließenden beiden Läufen noch den letzten Feinschliff herauszuarbeiten, dann sollte das Paket für das Rennen stehen."

Anders als im Weltcup, wo stets zwei Läufe an einem Tag bestritten werden, sind bei Olympia vier Läufe mit einer Nacht dazwischen zu fahren. Die Entscheidung um die Medaillen fällt am Sonntag (12.30/14.15). Österreichs Rodelteam verteidigt eine starke Serie: Seit 1992 gab es bei Olympischen Spielen immer zumindest eine Medaille.