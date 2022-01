Österreichs alpine Ski-Männer haben in der Quotenplatz-Kalkulation für die Olympischen Spiele in Peking nur noch neun Startplätze, die Frauen weiterhin elf. Das ist auf der Webseite des Internationalen Skiverbandes (FIS) einsehbar. Als einzige Männer-Nationalmannschaft hat derzeit nur noch die Schweiz elf Plätze und damit das Maximalkontingent zur Verfügung.

Ob sich die Quote mit den Hahnenkammrennen in Kitzbühel und bis zur Nominierung am Montag noch ändern kann, ist derzeit offen.