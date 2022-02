ÖSV-Cheftrainer Puelacher: "Wir haben ja immer an Johannes Strolz geglaubt"

Cheftrainer Andreas Puelacher zieht eine Bilanz über die Herren-Rennen - auch da steht Johannes Strolz im Mittelpunkt.

Olympia neigt sich dem Ende zu - und für die alpinen Herren ist Peking 2022 eigentlich schon Geschichte. Der Slalom war die letzte Einzelentscheidung bei den Herren, am Samstag steht noch der gemischte Teambewerb an, für den Stefan Brennsteiner, Johannes Strolz und Michael Matt in China bleiben.

Mit vier Medaillen, davon zwei in Gold, fällt die Bilanz zufriedenstellend, aber nicht überragend aus. Die Medaillen wurden von zwei Läufern geholt, Matthias Mayer (Gold im Super G und Bronze in ...