Olympia-Bilanz: Zum Jubel mischte sich auch Blech

Österreich dürfte auch die Spiele 2022 unter den Top 10 der Welt abschließen. Die SN analysieren, wer geliefert hat und wo Luft nach oben blieb.

17 Medaillen, davon sechs in Gold - das ist die Bilanz der österreichischen Sportler vor dem Schluss-Wochenende bei diesen Winterspielen. Nur zwei Mal war man erfolgreicher: 2006 in Turin mit 23 Medaillen (davon neun in Gold) und 1992 in Albertville mit 21 Medaillen (sechs in Gold). Wir analysieren, wo es geklappt hat und wo die Träume zerplatzt sind.Ski alpin: Die Geschichte des Johannes Strolz hat fast alles überstrahlt: Aus dem Nichts stieg Strolz zum Star des Teams auf und zeigte ...