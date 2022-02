Olympia: Dopingsünder müssen lange zittern

Eine staatliche orchestrierte Doping-Aktion wie 2014 soll es in Peking nicht mehr geben. Die Proben bleiben aber vorsorglich zehn Jahre lang eingefroren.

Schon am Samstag, dem ersten Wettkampftag bei den Olympischen Winterspielen in Peking, könnte es russische Gewinner geben. Wenn Biathlet Eduard Latypow oder Langläuferin Natalja Neprjajewa aufs oberste Stockerl steigen, werden sie aber nicht als Sieger aus Russland gefeiert, sondern als "Athleten des russischen Olympischen Komitees". Eigene Hymne und Fahne werden den Russen verweigert - all das sind "Strafen" im Gefolge des Dopingskandals um die Spiele von Sotschi 2014. Proben von Teilnehmern der Gastgebernation waren damals durch ein Loch in ...