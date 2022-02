Wo kein Schwarzer Grubenlaufkäfer stört, bahnt sich der ultraschnelle Zug seinen Weg.

Das Gewirr der 16 Brennstoffzellenbus-Linien im olympischen Berg-Cluster Zhangjiakou ist mittlerweile vom böhmischen Dorf zum vertrauten Dienstleister geworden. Neue Herausforderungen des Öffi-Fahrens in der Bubble wollen unternommen werden, eine Zugfahrt nach Peking ist angesagt.

Das Abenteuer beginnt - wie fast alles hier - mit dem Download einer App. So kryptisch deren Name (es ist eine Zahl, 12306), so einfach ist ihre Bedienung. Kunststück, haben wir Bubble-Bewohner ja auch nur die Wahl zwischen den drei Olympiaorten als Abfahrts- oder ...