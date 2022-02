Der Schutz vor Corona bestimmt die Modefarbe der Saison. Trotz Ganzkörpervermummung menschelt es.

Versetzen wir den legendären Chinatouristen Marco Polo einmal virtuell aus dem 13. Jahrhundert in unsere Zeit. Käme er anno 2022 im Reich der Mitte an, würde er sich über die seltsame Landestracht wundern: Weiße Kunststoff-Overalls, dazu weiße Kapuzen, weiße Handschuhe und und weiße Überschuhe. Was vom Gesicht noch zu sehen ist, wird hinter Plastikbrillen verdeckt.

Marco Polo würde sich über die etwas fade Uniformität der Bewohner Chinas wundern oder auch ihre Sparsamkeit preisen. Das Outfit kommt immerhin gerade ...