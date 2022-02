Wer bei Olympia in Peking von A nach B will, muss zwischendurch auch schon mal nach C und wieder zurück nach A. Über ein Transportsystem mit Tücken und Lücken.

Erst einmal reinkommen in die Blase, und der Rest läuft dann schon: So haben wir uns das in den schönen Olympiaträumen vorgestellt. Allerdings ist das ein Event an drei Hauptschauplätzen mit 13 Sportstätten, drei olympischen Athletendörfern und zahllosen Hotels. Sich dazwischen fortzubewegen, wäre schon in normalen Zeiten eine Herausforderung. In Peking haben die Organisatoren die Sache noch verkompliziert. Jedes Fahrzeug ist schließlich auch ein potenzielles Viren-Taxi, und überhaupt sind selbstständig im Land herumschwirrende Ausländer für die chinesische ...