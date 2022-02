Essen in China ist anders als Essen beim Chinesen. Zumindest was die Kulinarik in den olympischen Kantinen angeht.

"Wie ist das Essen so bei dir da drüben?", wollen die Daheimgebliebenen wissen und denken dabei an den letzten Besuch im Chinarestaurant ihres Vertrauens. Vor dem geistigen Auge taucht die reich gefüllte Speisekarte des Goldenen Drachen auf, wo die Acht Schätze und der Fisch nach Szechuan-Art immer besonders munden. Dass wir vom Chinesen satt, zufrieden und mit einem Stamperl Pflaumenwein verabschiedet nach Hause gehen, darauf schaut Zao Jun. Das ist in der chinesischen Mythologie der Küchengott. Er kehrt ...