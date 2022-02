Olympische Spiele: Österreich holt in der Nordischen Kombination nur Blech

Martin Fritz, Johannes Lamparter, Lukas Greiderer und Franz-Josef Rehrl führten nach dem Skispringen, hatten in der Loipe im Medaillenkampf aber das Nachsehen. War die Taktik schuld?

Österreich hat bei den Olympischen Spielen in China nicht für den erhofft erfolgreichen Abschluss sorgen können. Martin Fritz, Johannes Lamparter, Lukas Greiderer und Franz-Josef Rehrl wurden im Teambewerb von der Großschanze undankbare Vierte. Damit hält das ÖOC-Team bei weiterhin 17 Medaillen.

"Das ist natürlich enttäuschend. Wir hätten uns mehr erhofft", sagte Franz-Josef Rehrl. Johannes Lamparter, der schon im Einzelbewerb Vierter geworden war, gestand: "Das ist bitter. In der Loipe ist es sicher schon mal besser gelaufen, aber wir sind nicht weggekommen." Das ÖSV-Quartett ging als Führender nach dem Springen auf die Loipe, allerdings waren vier Nationen innerhalb von nur zwölf Sekunden. Die Langlauf-Staffel entwickelte sich daher von Beginn an zu einem Medaillenkrimi, wenngleich Japan laut Papierform die klar schwächste Mannschaft in der Loipe stellte.

Bei den vergangenen vier Großereignissen reichte es für Rot-Weiß-Rot jeweils zu Bronze. Diesmal ging Österreich aufs Ganze. Die Frage war, ob der rot-weiß-rote Aufstellungspoker aufgeht. Denn etwa im Gegensatz zu den Norwegern, die ihre besten Langläufer zum Schluss ins Rennen schickten, wollte das ÖSV-Team durch Johannes Lamparter und Lukas Greiderer schon auf den Positionen zwei und drei eine Vorentscheidung herbeiführen und so einen Zielsprint vermeiden. Doch das gelang den Norwegern, die mit zehn Sekunden Vorsprung auf Österreich und Japan in die Schlussrunde gingen. Und überraschenderweise mussten nicht die Japaner, sondern die Deutschen abreißen lassen.

Jörgen Graabak lief dann souverän Gold. Und Martin Fritz kämpfte um die österreichischen Medaille, aber um welche? Oder bleibt gar nur Blech? Denn Vinzenz Geiger schloss wieder auf und so war klar, dass einer aus dem Trio Deutschland/Japan/Österreich leer ausgehen musste. Am Ende war es der Österreicher, denn Fritz konnte zum Schluss nicht mehr mithalten. Silber ging an Deutschland, Bronze an Japan. Eine falsche Taktik wollte Lamparter nicht ausmachen: "Hätti, tätti, wari macht jetzt keinen Sinn."