Rodler Steu und Koller jubeln über Bronze im Doppelsitzer, Deutschland feiert Doppelsieg

Thomas Steu und Lorenz Koller eroberten bei den olympischen Spielen in Peking die nächste Medaille für Österreich. Steu und Koller mussten sich im Eiskanal von Yanqing nur den beiden deutschen Doppelsitzern geschlagen geben. Nach Silber für Katharina Liensberger im Slalom und Bronze für Lukas Greiderer in der nordischen Kombination war es das dritte Edelmetall für Österreich am Mittwoch.

SN/GEPA pictures Thomas Steu und Lorenz Koller

Thomas Steu/Lorenz Koller haben am Mittwoch die Bronzemedaille im olympischen Rodel-Doppelsitzer-Bewerb gewonnen. Die Österreicher lagen nach zwei Läufen im Eiskanal von Yanqing 0,511 Sekunden hinter den nunmehr fünffachen Olympiasiegern Tobias Wendl/Tobias Arlt aus Deutschland sowie 0,412 Sekunden hinter deren Landsmännern Toni Eggert/Sascha Benecken. Damit gab es bei den fünften Winterspielen in Folge eine Rodel-Doppelsitzer-Medaille für Österreich, das in Peking mittlerweile bei zehn Medaillen (zwei Gold, vier Silber, vier Bronze) hält. Eine weitere Chance auf Edelmetall gibt es für Steu/Koller am Donnerstag in der Teamstaffel mit Wolfgang Kindl und Madeleine Egle. Kindl hatte bereits am Sonntag Silber im Männer-Einzel gewonnen.