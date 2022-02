Rodlerinnen finden es cool, wenn's kalt ist

Mit Madeleine Egle stellt Österreich bei den Kunstbahn-Rodlerinnen die Siegerin der Generalprobe für Olympia. Nicht nur deshalb herrscht Zuversicht.

Montag und Dienstag wird es ernst für Madeleine Egle, Lisa Schulte und Hannah Prock. Erstmals seit vielen Jahren darf man in Österreichs Frauenteam von einer Medaille träumen, ohne rot zu werden. Vor allem die fünffache Saisonsiegerin Egle ist ein heißer Tipp. Wobei "heiß" im Gefrierschrank von Yanqing irgendwie der falsche Begriff ist. Die Kälte in der Luft lässt das Gefrorene auf der Olympiabahn konstant kalt bleiben, was allgemein gut gefunden wird. "Es ist cool, wenn das Eis kalt ist", bringt es Madeleine Egle in einem Satz von lyrischem Ewigkeitswert auf den Punkt.

So seien faire Bedingungen von der ersten bis zur letzten Pilotin garantiert, erklärt die österreichische Mitfavoritin. Plusgrade verändern im Weltcup hingegen oft einmal die Bedingungen.

Im Training war Lisa Schulte in den ersten beiden Läufen die Beste ihres Teams (Ränge zwei und drei), Egle hielt sich hingegen vergleichsweise zurück. "Manche bluffen, aber das Training ist schon eine gute Orientierung", sagt Hannah Prock. Abschwingen wie die Skifahrer geht schwer, getrickst wird mit Material oder Rennkleidung der zweiten Wahl.

Prock und Egle (sie stand im Bronzeteam von 2018) bestreiten schon ihre zweiten Spiele. Das hilft bei der Anpassung am Beginn: "Den ersten Schock hat man nimmer", schildert Prock. Anders ist zum Beispiel, dass bei Olympia vier statt zwei Läufe bestritten werden und eine Nacht zum Grübeln oder Träumen dazwischen liegt. Taktiert werde aber deshalb nicht mehr, bestätigte Madeleine Egle: "Egal ob man zurückliegt oder vorne, man muss eh immer Vollgas geben."