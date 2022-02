Rodlern fehlte in der Teamstaffel nur ein Wimpernschlag auf Gold

Österreichs Rodler holten Silber in der Teamstaffel. Der große Favorit aus Deutschland rettete nur acht Hundertstel ins Ziel.

Mit Startnummer 13 in Kurve 13, da fiel die Entscheidung in der abschließenden Teamstaffel der Rodler bei den Olympischen Winterspielen in Peking. Die Österreicher jubelten am Donnerstag über die Silbermedaille, die 13. übrigens bereits bei diesen Spielen für die ÖOC-Sportler. Aber ob ihnen in der verflixt schwierigen Kurve nicht im letzten Moment Gold entglitten ist?

0,08 Sekunden entschieden nach mehr als drei Minuten Gesamtlaufzeit wieder einmal für die Deutschen. Die dominierende Nation sicherte sich auch die vierte Goldene bei diesen Spielen. Aber es war eine Zitterpartie bis zum Schluss, bis Tobias Wendl/Tobias Arlt durch waren.

Die ÖRV-Besetzung Madeleine Egle, Wolfgang Kindl Thomas Steu und Lorenz Koller hatte zuvor noch einmal alles ausgepackt im Yanqing Sliding Center. Egle und Kindl markierten jeweils die beste Zeit für Frauen und Männer-Einsitzer. Den winzigen Unterschied machten am Ende die Doppelsitzer. Steu und Koller, am Mittwoch in ihrem Bewerb Dritte hinter zwei deutschen Schlitten geworden, wackelten wieder in der Kurve 13, und Pilot Steu schüttelte im Ziel den Kopf, obwohl die 1 aufleuchtete, mit klarem Vorsprung von fasst neun Zehnteln auf Lettland.

Thomas Steu sagte: "Wir haben Silber gewonnen, nicht Gold verloren. Es tut mir leid wegen des Fehlers, ich hoffe, meine Teamkollegen hassen mich nicht deswegen." Davon konnte keine Rede sein, der Teamgeist bei den Österreichern ist legendär.

ÖRV-Sportchef René Friedl sagte: "Wir sind hellauf zufrieden mit der Medaille, auch wenn wir auf Gold hingeschaut haben. Auf unsere Bilanz hier mit zwei Mal Silber und einmal Bronze können wir stolz sein. Dass wir im Team so gut mithalten können, hätte ich nicht gedacht."

Das Ziel, zwei mal Edelmetall zu holen, wurde damit überboten. Friedl vergaß auch nicht, welche Opfer seine Sportler dafür bringen hatten müssen: "Wir haben uns wegen Covid abgeschottet und sind vor Olympia gar nicht mehr heimgefahren."

Die Teamstaffel fand erst zum dritten Mal bei Olympischen Spielen statt. 2014 in Sotschi hatte Österreich als Siebenter die Medaillen verpasst. 2018 in Pyeongchang gab es Bronze durch David Gleirscher, Madeleine Egle sowie das Doppel Peter Penz/Georg Fischler. Bei Weltmeisterschaften war Österreich vier Mal ganz vorn, zuletzt 2021 am Königssee. Dort war die Besetzung bis auf David Gleirscher statt Wolfgang Kindl die selbe wie nun in Peking.