Salzburg und das Millionengrab Olympische Spiele

Vor Peking lohnt sich ein kritischer Blick zurück auf drei Bewerbungspleiten für Salzburg. Teil 1: Niederlage gegen Kärnten.

Die bevorstehenden Olympischen Winterspiele in Peking, die den Gigantismus von Sotschi 2014 und Pyeongchang 2018 noch deutlich übertreffen, rufen die Erinnerung an die Salzburger Bemühungen wach, sich auch hier mit den fünf Ringen ins Geschichtsbuch eintragen zu können. Es war alles in allem ein Vierteljahrhundert voller Pleiten, Pech und Pannen - und, noch schlimmer, inklusive bis heute nicht ganz aufgeklärter Machenschaften. Im Rückblick betrachtet waren die Bemühungen geprägt von Naivität, Selbstgefälligkeit, Ahnungslosigkeit in Sachen internationaler "Spielregeln", einem Hang zur Selbstbedienungsmentalität ...