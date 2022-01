Die Steirerin beendet aufgrund der Nachwirkungen ihrer schweren Verletzung die Saison, um ihre Karriere nicht aufs Spiel zu setzen.

Nach einem Comeback, das zunächst schneller als erwartet verlaufen war, muss Nicole Schmidhofer nun die Weltcupsaison vorzeitig beenden. Die Steirerin muss ihrer im Dezember 2020 erlittenen schweren Knieverletzung Tribut zollen. "Ich bin körperlich an meinen Grenzen angelangt. Ich muss mir eingestehen, dass ich in diesem Zustand nicht rennfahren kann", teilte Schmidhofer mit.

Eine Olympiateilnahme hatte sie schon in Zauchensee aufgegeben, nachdem sie kurzfristig die Trainings in der Abfahrt ausgelassen hatte und im Super G nur als Vorläuferin am ...