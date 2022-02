Snowboard-Evergreen Prommegger: Olympia-Triumph wäre nur mehr die Draufgabe

Snowboarder Andreas Prommegger will seinen "Fluch" im Zeichen der fünf Ringe beenden. Seine letzte Mission startet er aber völlig gelassen.

20 Weltcupsiege, so viele wie kein anderer Olympiateilnehmer. Drei Kristallkugeln, dazu zweifacher Weltmeister. Parallel-Snowboarder Andreas Prommegger hat fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Aber eben nur fast. Bei vier Olympischen Spielen wollte es bisher einfach nicht klappen. Nun, in der Nacht auf Dienstag (4 Uhr Qualifikation, 7.30 Uhr K.-o.-Finale, live ORF 1) will es der 41-jährige Salzburger ein letztes Mal wissen.

Denn eines steht schon jetzt fest: "Das sind definitiv meine letzten Olympischen Spiele." Zusätzlich Druck ...