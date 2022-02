Stadlober nach "Corona-Lotterie" rasch gefordert

Ein unklarer Covid-Test und eine verspätete Anreise waren die ungünstigen Begleitumstände für Langläuferin Teresa Stadlober vor dem Olympia-Auftakt. Die Erwartungen im Skiathlon sind gedämpft.

Die Radstädterin könnte im Idealfall den Medaillenreigen für Österreich eröffnen. Sie wird in jedem Fall am Samstag (8.45 Uhr, live ORF eins) das erste Resultat in Rot-Weiß-Rot abliefern. Dass sie über die 2x7,5 Kilometer ihr ganzes Potenzial ausschöpfen kann, sieht die 29-Jährige selbst aber eher skeptisch. Ein positiver Corona-Test kurz vor der geplanten Abreise hatte ihre Pläne ziemlich über den Haufen geworfen. Erst am Donnerstag und damit vier Tage verspätet landete Stadlober in China. "Es prasselt gerade viel auf mich ein", sagte sie nach der Ankunft bei einem Medientermin. Training und Kennenlernen der Piste gehen noch mit der Suche nach dem Zeitgefühl einher: "Der Skiathlon kommt jetzt relativ schnell für mich. Ich schaue, dass ich viel Schlaf kriege und hoffe, dass der Jetlag nicht zu schlimm wird."

Nach dem mysteriösen Test schob sich die Olympiasiebente von 2018 im Skiathlon daheim einige Trainingseinheiten ein. "Aber die Vorbereitung ist nicht so einfach. Man ist im Kopf eher bei den Tests, zittert sich von einem Test zum nächsten und schaut dauernd aufs Handy. Das soll es eigentlich nicht sein." Die Resultate seien nach dem einen Positivtest durchwegs negativ ausgefallen, weshalb Stadlober von einem falsch positiven Resultat ausgeht: "Ich habe nichts gespürt. Aber du kannst auch positiv sein ohne Symptome. Das sind die wichtigsten Rennen, da sollte es nicht um die Anreise gehen. Es ist eine volle Lotterie. Was genau los war, weiß ich nicht. Ich wünsche niemandem, dass er das erleben muss." Mit Sara Marita Kramer und Jacqueline Seifriedsberger kann sie nun jedenfalls gut mitfühlen, für die Skispringerinnen gab es bekanntlich kein Happy-End.

Die ersten Eindrücke von der Strecke stimmen die heimische Parade-Langläuferin zuversichtlich. "Das Streckenprofil ist sehr anspruchsvoll. Es ist eine Superrunde und breit genug. Es ist alles angerichtet für ein tolles Rennen." Sollte das Ergebnis nicht

wunschgemäß ausfallen bleiben noch zwei Gelegenheiten über 10 Kilometer klassisch (10. Februar) und 30 Kilometer Skating (20. Februar). "Gott sei Dank ist nach dem Skiathlon etwas Zeit bis zum nächsten Rennen", freut sich Teresa Stadlober nach den hektischen letzten Tagen auf etwas mehr Ruhe.

Die Turbulenzen verdrängen immerhin die Erinnerung an 2018 bei Stadlober. Beim 30-Kilometer-Lauf, damals im klassischen Stil, hatte sie sich verlaufen und damit eine schon sicher geglaubte Medaille verpasst. Das Trauma sei überwunden, hat sie stets versichert: "Diesmal darf ich mich nicht mehr verlaufen, das ist klar."

Beim Online-Medientermin lauschte auch Teresas Mutter Roswitha Stadlober mit. Die ÖSV-Präsidentin war aus der Innsbrucker Verbandszentrale zugeschaltet und wünschte alles Gute. Den Schock über die Covid-Causa im Springerinnenlager hat auch sie noch nicht ganz verdaut: "Man glaubt es zuerst gar nicht. Gerade wo wir alles getan haben, um genau so etwas zu vermeiden. Das ist sehr tragisch und tut mir weh."