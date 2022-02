Stadlobers Servicemann musste Haare lassen

Langläuferin Teresa Stadlober holte sich Olympia-Bronze. Ein Wetteinsatz hatte auch Konsequenzen für ihren neuen Servicemann.

Teresa Stadlobers neuer Servicemann Manuel Schwentner hat wegen des Bronze-Gewinns der Salzburgerin Haare lassen müssen. "Er hat gesagt, wenn ich eine Medaille mache bei diesen Spielen, darf ich ihm die Haare abrasieren." Also schritt die 29-Jährige gleich zur Tat, doch da war noch ein bisschen Gegenwehr. "Er hat gemeint, nur auf der Seite. Aber ich habe gesagt, machen wir es gleich gescheit." Was passiert, sollte Stadlober eine zweite Medaille holen, ist offen.

Stadlober hat gleich in der ersten Medaillenentscheidung der Olympischen Spiele in Peking im Skiathlon die Bronzemedaille geholt. Die 29-Jährige jubelte am Samstag ein Jahr nach WM-Rang vier hinter der Norwegerin Therese Johaug und der Russin Natalia Neprjajewa über die erste österreichische Frauen-Langlaufmedaille in der Geschichte von Winterspielen.