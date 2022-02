Kann ein Einzelsport wie das Skispringen auch Teamsport sein? Die mentale Komponente, die auf der Schanze eine so große Rolle spielt, macht das schwierig. Zugleich ist es der Schlüssel zum Erfolg, wenn einem Mannschaftskollegen zur Seite stehen und aufbauen. "Vertrauen" und "Freundschaft" wurden in den Siegerinterviews oft genannt. Es ist die große Kunst des Betreuerteams, aus den so unterschiedlichen Typen eine Mannschaft zu formen, die nicht nur im Einzelbewerb gegeneinander kämpft, sondern im entscheidenden Moment zu einer verschworenen Einheit zusammenwächst. ...