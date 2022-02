Der Weg war ihr Ziel. Die Salzburgerin hat mit der Silbermedaille bei den Olympischen Spielen gezeigt, was die wichtigsten Werte im Sport sind.

Es mag bei der Serie an österreichischen Erfolgen in Peking schon inflationär klingen, aber hinter jeder Medaille steckt eine spezielle Geschichte. Jene von Mirjam Puchner ist deshalb so emotional, weil sie zeigt, dass die wichtigsten Werte im Sport zum Erfolg führen. Der Salzburgerin eilt nicht der Ruf eines Ausnahmetalents voraus. Vielmehr ist sie ein Musterbeispiel dafür, was Durchhaltevermögen, der Glaube an sich selbst und die Leidenschaft für das Rennfahren bewirken können. Als ihre Karriere mit 24 Fahrt aufnehmen sollte, wurde ...