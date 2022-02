Goldfavoritin Sara Marita Kramer wegen einer Coronainfektion ebenso wie ihre Teamkollegin Jacqueline Seifriedsberger allein daheim. Damen-Cheftrainer Harald Rodlauer als Kontaktperson aus Sicherheitsgründen ebenfalls nicht in Peking. Daniela Iraschko-Stolz aufgrund eines Knochenödems sportlich schwer gehandicapt. Eva Pinkelnig in Ehrfurcht vor der mächtigen Olympiaanlage abgeschlagen. Und Ersatzpilotin Sophie Sorschag wegen eines peinlichen Verstoßes gegen die Olympiaregeln (Sponsoren am Weltcupanzug abgeklebt, was darüber hinaus die Luftdurchlässigkeit verringert und einen weiteren Fehltritt darstellt) disqualifiziert. Das olympische Damen-Skispringen geriet für den Skiverband zu einer Farce. ...