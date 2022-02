Ein Norweger, ein Japaner, ein Deutscher: Das Podium im olympischen Großschanzenbewerb war ein buntes, besetzt von jenen drei Skispringern, die diese Saison bisher am allermeisten geprägt haben. Und Österreich? Nach der sensationellen Normalschanzenmedaille durch Manuel Fettner blieb diesmal nur die Statistenrolle. Gut, aber nicht gut genug segelten die ÖSV-Adler an den Spitzenplätzen vorbei. Überflügelt von Athleten, die das Skispringen auf das nächste Level gehievt haben. Was Marius Lindvik, Norwegens erster Skisprung-Olympiasieger seit 58 Jahren, der silberne Ryōyū Kobayashi und der ...