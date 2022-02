Stephanie Brunner: Die Sturzpilotin glaubt an die Sensation

Der Damen-Riesentorlauf ist bei den Olympischen Spielen jener Alpinbewerb, bei dem Österreich maximal Außenseiterchancen hat. "Aber warum soll es nicht klappen?", sagt Stephanie Brunner.

Schwieriger könnten die Olympischen Spiele für Österreichs Skidamen nicht beginnen. Oder ist es sogar die Chance, gleich zu überraschen? Je nachdem, ob man das Glas halb leer oder halb voll sieht, kann die Ausgangssituation im Riesentorlauf beurteilt werden. Gemessen an den Leistungen in der bisherigen Saison geht das ÖSV-Quartett in der Nacht auf Montag (3.15/6.45 Uhr, live ORF 1) als klarer Außenseiter an den Start.

Ramona Siebenhofer ist als Zehnte im Riesentorlaufweltcup die bestplatzierte Österreicherin. Viel mehr als ...