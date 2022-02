Teresa Stadlober vor dem Schlussbewerb: "Ziel ist eine Medaille"

Mit großer Zuversicht startet Langläuferin Teresa Stadlober in den 30-Kilometer-Lauf am Sonntag bei den Olympischen Spielen in Peking.

SN/APA/ÖOC/NIKLAS STADLER Teresa Stadlober.

Ihre Medaille hat sie schon, entsprechend locker kann die 29-jährige Radstädterin Teresa Stadlober in den letzten Olympiabewerb gehen. Beim 30-Kilometer-Langlauf im frein Stil am Sonntag (7.30 Uhr MEZ, live in ORF eins), will sie noch einmal zuschlagen: "Das Ziel ist sicher eine Medaille", sagt sie. Wobei es schon bisher "Mega-Spiele" waren: "Ich habe mir meinen Traum erfüllt." Mit Bronze gleich zu Beginn im Skiathlon hat Stadlober auch ihren eigenen Marschplan über den Haufen geworfen. Trotz (oder wegen?) schwieriger Umstände mit verschobener Anreise wurde der Auftakt nicht zum Testrennen, sondern zum Triumph. Es folgte ein neunter Rang im 10-Kilometer-Klassikrennen und ein sechster Rang mit Lisa Unterweger im Teamsprint. Letzterer hatte für die Sportlerin nicht weniger Wert wie als die Medaille. Schließlich war er - zusammen mit dem Finaleinzug des Männerduos Michael Föttinger und Benjamin Moser - der endgültige Beleg, dass Langlauf in Österreich wieder lebt. Die vier Tage Pause bis zum 30er hat Teresa Stadlober gut zur Regeneration genützt. "Es geht mir gut. Ich habe den Teamsprint gespürt und einen g'scheiten Muskelkater gehabt." Das Erholungsprogramm: "Viel essen, viel schlafen." Wobei bei den Mahlzeiten im Olympischen Dorf inzwischen auch Mutter Roswitha dabei ist und somit die Powerfamilie Stadlober das Projekt "zweite Medaille" in voller Besetzung angehen kann. Die Medaillenkandidatin erwartet ein hartes Rennen: "Die 7,5-Kilometer-Runde ist die anspruchsvollste hier. Da werden sicher nicht alle ins Ziel kommen. Es wird kalt und windig, die Verpflegung im Rennen wird eine wichtige Rolle spielen."

Denn Rennverlauf bestimmen wird laut Stadlober Norwegens Superstar Therese Johaug. "Sie wird nur schwer zu biegen sein. Man kann davon ausgehen, dass sie das Tempo bestimmt und andere kaum Führungsarbeit machen werden." Die Frage sei nur, wann Johaug attackiert. Setze sie sich früh ab, werde kaum jemand folgen. Es wird übrigens das letzte olympische Rennen der bislang dreifachen Olympiasiegerin und 14-fachen Weltmeisterin.