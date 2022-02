Triple-Blech für Österreichs Rodlerinnen

Österreichs Frauen-Trio muss die Medaillenträume um vier Jahre aufschieben. Heute greifen die aussichtsreichen Doppelsitzer Thomas Steu und Lorenz Koller an.

Triple-Blech statt der zweiten Rodelmedaille für Österreich: Mit den Plätzen vier, fünf und sechs schlossen Madeleine Egle, Hannah Prock und Lisa Schulte am Dienstag den olympischen Frauen-Einsitzerbewerb ab. Die Zeitrückstände vom ersten Tag waren auf der 1,9 Kilometer langen Bahn im Yanqing Sliding Center nicht mehr aufzuholen. Das Trio ist noch jung, 2026 wird es den nächsten Anlauf auf Edelmetall unternehmen.

Am Ende gewinnen immer die Deutschen, diese Regel gilt im Rodelsport nach wie vor. Natalie Geisenberger (Gold) und Anna Berreiter (Silber) waren unerreichbar. Aber das rot-weiß-rote Trio spekulierte am zweiten Wettkampftag noch darauf, der Russin Tatjana Ivanova die Bronzemedaille zu entreißen. Daraus wurde nichts. Egles riskante Aufholjagd endete mit einer wilden Bande im dritten Durchgang. Zumindest ihre Teamkolleginnen überholte sie noch, aber Ivanova rettete drei Zehntel Vorsprung ins Ziel und durfte über Bronze jubeln.

Im ersten Lauf am Montag war der 23-jährigen Tirolerin Kurve 13 zum Verhängnis geworden. Sie kippte nach zuvor guter Fahrt um, rettete sich artistisch zurück auf den Schlitten und kam noch mit einer Sekunde Rückstand auf die führende Deutsche Julia Taubitz ins Ziel. In Lauf zwei erwischte es Taubitz selbst, sie fiel durch einen Sturz aussichtslos zurück.

Egle konnte sich gar nicht erklären, wie sie ihr Gerät in rasender Fahrt wieder unter den Körper bringen hatte können. Ein großes Drama wollte die Weltcup-Gesamtzweite nicht aus dem Lapsus machen: "Ich habe für mich beschlossen, dass ich es auch genießen will. Und nicht zehn Jahre später einer Medaille hinterherweinen, sondern ich möchte sagen, das war cool bei den Spielen. Ich glaube, das funktioniert für mich." Auch Hannah Prock sah nur Positives nach ihrer besten Platzierung: "Ich habe hier bei Olympia Spaß gehabt, darauf kommt es an."

Hannahs Vater Markus Prock wird als Verbandspräsident am Mittwoch wieder Daumen drücken. Fünf Bestzeiten in sechs Trainingsläufen auf der Olympiabahn rücken Thomas Steu und Lorenz Koller in die Favoritenrolle im Doppelsitzerbewerb (20.20/21.35, live in ORF eins). Dazu haben die beiden einen zweiten Platz bei der Generalprobe im Oktober in Yanqing vorzuweisen, steckten danach eine Zwangspause wegen eines Fußwurzelknochenbruchs von Steu weg und waren bei fast allen Weltcupstarts in diesem Winter auf dem Stockerl.

Schon vor vier Jahren haben der Vorarlberger Pilot und sein Tiroler Beifahrer einen starken Olympiaauftritt hingelegt. Der vierte Platz von Pyeongchang stand aber im Schatten der Silbermedaille ihrer Teamkollegen Peter Penz und Georg Fischler. "Damals waren wir super-happy, mit dem wären wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr so glücklich", sagte Koller. Im Doppelsitzer hat Österreich eine lange Erfolgsserie zu verteidigen, denn seit Turin 2006 gab es stets eine Medaille für ein ÖRV-Gespann. Anders als in den Einzeln werden im Doppel nur zwei Läufe ausgetragen.

Geburtstagskind Steu (er wird heute 28 Jahre alt) und Koller sind Österreichs einziger Schlitten im Bewerb, nachdem Yannick Müller sich im Montag-Training verletzt hat. Der Partner von Armin Frauscher zog sich einen offenen Bruch des linken Unterarms zu. Aufgrund einer möglichen Infektionsgefahr während des Rücktransports nach Österreich wurde entschieden, die Operation nicht wie ursprünglich geplant in Innsbruck, sondern gleich vor Ort durchzuführen.